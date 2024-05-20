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14:07, 20 мая 2024Экономика

Москвичей предупредили о грозе с сильным ветром

В столице 21 мая ожидается гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о грозе с сильными порывами ветра во вторник, 21 мая. Прогноз погоды опубликован на сайте Гидрометцентра.

Из-за предстоящих погодных условий в московском регионе объявили «желтый» уровень опасности. Предупреждение будет действовать с 12:00 до 21:00. По прогнозу синоптиков, днем будет облачно с прояснениями, местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза. При грозе — усиление ветра до 15 метров в секунду. При прочих условиях скорость ветра составит 6-11 метров в секунду.

Ночью 21 мая ожидается переменная облачность, без осадков. В Москве температура составит плюс 10-12 градусов, по области плюс 7-12 градусов, ветер 3-8 метров в секунду. Днем температура в Москве — плюс 23-25 градусов, по области 20-25 градусов.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в мае новых заморозков в Москве не ожидается, а температура воздуха будет близка к климатической норме.

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      Мария Черкасова
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