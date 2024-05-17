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19:04, 17 мая 2024Экономика

Оценена вероятность новых заморозков в Москве

Синоптик Позднякова: в мае новых заморозков в Москве не ожидается

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В мае новых заморозков в Москве не ожидается — погода будет приближаться к летним значениям. Так вероятность повторения холодов оценила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передает «Москва 24».

По словам синоптика, вторая половина мая будет более комфортной, чем его начало — температура воздуха будет близка к климатической норме. «Заморозков и снега до конца мая не прогнозируется», — уточнила Позднякова.

Метеоролог ожидает, что столбики термометров будут показывать 20-23 градуса тепла. Иногда показатель будет подниматься до отметки в 25 градусов, но не превысит ее, подчеркнула специалистка. Помимо этого, в Москве до конца месяца практически не ожидается осадков.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал жителям столичного региона солнечные и теплые выходные. В Москве воздух прогреется до плюс 18-20 градусов. В области температура будет держаться на уровне плюс 15-20 градусов.

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      Нина Ташевская
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