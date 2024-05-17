Москвичам пообещали солнечные выходные

Синоптик Шувалов: в выходные в Москве потеплеет до плюс 20 градусов

Наступающие выходные в столице окажутся солнечными. Прогнозом на 18-19 мая с «Известиями» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По данным синоптика, в эти выходные в Москве столбики термометров поднимутся до плюс 18-20 градусов. В области температура будет держаться на уровне плюс 15-20 градусов. «Ожидается хорошая майская погода, в меру теплая», — уверяет метеоролог. Столичные жители ощутят слабый ветер, осадков не прогнозируется.

Во второй половине мая, как обещает Шувалов, существенного понижения температур не наступит. Погода в столице, по его словам, «уже пошла на поправку». В конце месяца столбики термометров могут показать даже плюс 25 градусов.

В то же время, как сообщал центр погоды «Фобос», во второй половине следующей недели в Москву может прийти очередная волна холода. Однако даже в этом случае ночью не похолодает более чем до + 6 градусов.