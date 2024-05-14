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21:19, 14 мая 2024Экономика

Москвичей предупредили о еще одной волне холода

Центр «Фобос»: еще одна волна холода в Москве ожидается на следующей неделе

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Москвичей и жителей области ждет еще одна волна холода во второй половине следующей недели. Об этом предупреждает центр погоды «Фобос».

В начале следующей недели температура по ночам будет держаться на уровне плюс 5-10 градусов. С четверга в столичном регионе похолодает, однако даже в этом случае столбики термометров ночью не опустятся ниже плюс 1-6 градусов.

В этот четверг, 16 мая, в Москве ночная температура повысится до плюс 3-8 градусов, а днем потеплеет до плюс 15-20 градусов. В пятницу прогнозируется плюс 7-12 градусов. В выходные ночью станет прохладнее, но не ниже плюс 2-7 градусов. По данным специалистов, к концу месяца температурный фон останется на уровне плюс 16-21 градуса. Май финиширует с отклонением от климатической нормы в пределах 1-2 градусов.

Ранее синоптики пообещали, что аномальные для мая холода в Москве больше не повторятся. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, погода в столице «уже пошла на поправку».

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      Виктория Клабукова
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