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13:56, 14 мая 2024Экономика

Москвичам пообещали отсутствие аномальных холодов до конца месяца

Синоптик Шувалов: аномальные холода в Москве в мае больше не повторятся

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Аномальные холода в Москве в мае больше не повторятся. Преимущественно теплую погоду жителям столицы пообещали опрошенные kp.ru синоптики.

Согласно прогнозам специалистов, четверг, 16 мая, будет первым днем, когда температура в городе может подняться до плюс 20 градусов, при этом осадки не ожидаются. В пятницу, 17 мая, в столичном регионе прогнозируется первая теплая ночь после затянувшихся холодов, будет не ниже плюс 5-10 градусов. Днем также будет до 20 градусов тепла, однако возможны кратковременные дожди.

Эксперты сообщили, что тепло пришло в Москву надолго. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, погода в столице «уже пошла на поправку». В конце месяца столбики термометров могут показать даже плюс 25 градусов. «Очень значительные изменения циркуляции атмосферы произошли над европейской территорией России. Циклон, который нас давил холодом, уходит на северо-восток. И это означает, что тепло все-таки к нам пойдет. Конечно, колебания температуры будут, но они не будут столь значительными, как, например, 9 мая», — рассказал специалист.

Ранее в этот же день синоптик Александр Ильин заявил, что в течение этой недели каждый день температура воздуха в столице будет повышаться на один-два градуса Цельсия.

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      Полина Кислицына
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