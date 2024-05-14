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13:27, 14 мая 2024Экономика

Москвичам пообещали ежедневное потепление

Синоптик Ильин: температура воздуха в Москве будет расти на 2 градуса ежедневно

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В течение этой недели каждый день температура воздуха в Москве будет расти на 1-2 градуса Цельсия. Ежедневное потепление пообещал жителям столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет RT.

По словам метеоролога, за погоду будет отвечать антициклон — в Москве будет малооблачно и без осадков. При этом по северной части европейской территории России со стороны Баренцева моря будет двигаться северо-атлантический циклон — из-за этого станет еще теплее, спрогнозировал специалист.

«Он перекроет доступ арктическому воздуху сюда к нам, чтобы нам немного прибавить тепла», — пояснил Ильин. Синоптик отметил, что к выходным, 18 и 19 мая, стоит ожидать плюс 16 — плюс 21 градус тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 19 мая в столице может потеплеть до плюс 18-23 градусов Цельсия. До этого дневные температуры не будут превышать 20 градусов Цельсия, а ночи останутся достаточно холодными.

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      Нина Ташевская
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