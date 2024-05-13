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14:39, 13 мая 2024Экономика

Москвичам назвали день потепления до плюс 23 градусов

Синоптик Вильфанд: в воскресенье в Москве потеплеет до плюс 23 градусов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 18-23 градуса Цельсия в воскресенье, 19 мая. Об этом «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Потепление придет в столицу не сразу. Во вторник, 14 мая, температура окажется на пять градусов ниже нормы. В ночные часы в Москве температура составит плюс 1-3 градуса, по области до минус 2 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до отметок в плюс 10-15 градусов.

В среду, 15 мая, в Москве ночью ожидается плюс 35 градусов. На северо-востоке Московской области не исключены заморозки, средняя температура будет опускаться до ноля. Днем потеплеет до плюс 13-18 градусов. В четверг, 16 мая, в столичном регионе заморозков уже не прогнозируется. Ночью ожидается от плюс 2 до плюс 6 градусов, днем потеплеет до плюс 15-20 градусов. В пятницу, 17 мая, и в субботу, 18 мая, в столице в дневные часы также будет плюс 15-20 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также предсказал прекращение ночных заморозков в столице на этой неделе. При этом специалист заявил, что после потепления в четверг, 16 мая, к столичному региону приблизится холодный фронт с дождями.

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      Мария Черкасова
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