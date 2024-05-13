Москвичам пообещали потепление

Синоптик Шувалов: с 13 мая в Москве прекратятся ночные заморозки

Ночные заморозки в столице прекратятся на этой неделе. Когда в Москву окончательно вернется тепло, 360.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

С понедельника, 13 мая, в Москву и область придет антициклон. Северный ветер сменится западным и северо-западным, погода начнет стабилизироваться. Резкого потепления не наступит, однако к четвергу столбики термометров достигнут плюс 15-17 градусов. В пятницу, 17 мая, к столичному региону приблизится холодный фронт с дождями, предупреждает синоптик. «То есть все-таки погода идет слегка на поправку, отходит от этого холодного шока, который мы все испытали в самом начале месяца, особенно 9 мая», — пояснил Шувалов.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтверждает, что температура в Москве и Центральной части России нормализуется в среду, 15 мая.

Первая декада мая выдалась аномально холодной в европейской части России, Поволжье, Приморье и на Урале. Заморозки наблюдаются в Ставрополье, Астраханской, Волгоградской и пострадавшей от половодья Тюменской области. Майским снегом засыпало Нижний Новгород, Пермь, Владимир, Пензу, Ярославль, Тулу и Санкт-Петербург. Также об осадках сообщалось в Краснодарском крае, Свердловской и Костромской областях. Снег выпал День победы в Саратове, Самаре, Ижевске, Йошкар-Оле и Казани.