Россиянам объяснили аномальные холода

Вильфанд: погода в России отстала от климатического развития больше чем на месяц

Прогнозируемая в российских регионах в первой декаде мая погода характерна скорее для начала апреля. Об этом рассказал РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, температура отстает от своего климатического развития больше чем на месяц. Так, в ближайшие дни в Европейской части России, Поволжье, Приморье и на Урале будет на 4-6 градусов холоднее нормы, а на следующей неделе — на 6-8, добавил он. Вильфанд напомнил, что климатической нормой считаются средние показатели погоды за последние 30 лет.

Синоптик объяснил аномальные холода перемещением арктических воздушных масс из акваторий Северного Ледовитого океана, с Карского моря, моря Лаптевых и из Новой Земли. При этом заморозки в ближайшие дни ожидаются не только в умеренных широтах, но и южнее — в Астраханской, Волгоградской областях и Ставропольском крае.

Придут холода и в пострадавшие от половодья регионы, предупредил эксперт. «В Тюменской области сильное гололедно-изморозевое отложение, налипание мокрого снега диаметром 35 мм, это опасная ситуация. Это действительно сильнейшее похолодание», — заявил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что предстоящее 9 мая в Москве станет самым холодным за четверть века. В этот день в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями, а также порывистый ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Столбики термометров ночью опустятся до нуля — минус трех градусов, а днем покажут не выше плюс 5-10 градусов, добавил он.