Москвичам пообещали самое холодное 9 мая за четверть века

Синоптик Тишковец: 9 мая в этом году станет самым холодным за 25 лет

Самым холодным за четверть века станет 9 мая 2024 года. Самые низкие температуры за 25 лет в этот день россиянам пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В этот день в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями, а также порывистый ветер скоростью 4-9 метров в секунду. «Из-за порывистого ветра будет казаться, что на улице на три-четыре градуса холоднее истинной температуры», — сообщил синоптик. Столбики термометров ночью опустятся до нуля — минус трех градусов, а днем покажут не выше плюс 5-10 градусов. Местами возможны кратковременные осадки в разных агрегатных состояниях — снег, мокрый снег и дождь.

По словам синоптика, причиной аномально холодной погоды в Москве и Подмосковье станет циклон, под влиянием которого студеный воздух начнет поступать из акватории Карского моря. Он также отметил, что, согласно предварительным данным, в День Победы температура воздуха в центральной части страны будет на 10 градусов ниже климатической нормы. Тишковец пояснил, что такие показатели скорее характерны для конца марта.

Эксперт рассказал, что такого холодного 9 мая в столице не было 25 лет. В предыдущий раз заморозки в День Победы в столице фиксировались в 1999 году — тогда температура составила минус 3,8 градуса по Цельсию. «С момента основания в 1948 году опорной метеостанции на ВДНХ столбики термометров опускались ниже нулевой отметки только четыре раза. Рекорд минимальной температуры за всю историю метеонаблюдений в Москве принадлежит 1918 году, когда минимальный термометр показал минус 5,6 градуса», — заключил он.

Днем ранее жителям Москвы предсказали заморозки до середины мая.