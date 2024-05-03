Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:32, 3 мая 2024Экономика

Москвичам пообещали самое холодное 9 мая за четверть века

Синоптик Тишковец: 9 мая в этом году станет самым холодным за 25 лет

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Самым холодным за четверть века станет 9 мая 2024 года. Самые низкие температуры за 25 лет в этот день россиянам пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В этот день в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями, а также порывистый ветер скоростью 4-9 метров в секунду. «Из-за порывистого ветра будет казаться, что на улице на три-четыре градуса холоднее истинной температуры», — сообщил синоптик. Столбики термометров ночью опустятся до нуля — минус трех градусов, а днем покажут не выше плюс 5-10 градусов. Местами возможны кратковременные осадки в разных агрегатных состояниях — снег, мокрый снег и дождь.

По словам синоптика, причиной аномально холодной погоды в Москве и Подмосковье станет циклон, под влиянием которого студеный воздух начнет поступать из акватории Карского моря. Он также отметил, что, согласно предварительным данным, в День Победы температура воздуха в центральной части страны будет на 10 градусов ниже климатической нормы. Тишковец пояснил, что такие показатели скорее характерны для конца марта.

Эксперт рассказал, что такого холодного 9 мая в столице не было 25 лет. В предыдущий раз заморозки в День Победы в столице фиксировались в 1999 году — тогда температура составила минус 3,8 градуса по Цельсию. «С момента основания в 1948 году опорной метеостанции на ВДНХ столбики термометров опускались ниже нулевой отметки только четыре раза. Рекорд минимальной температуры за всю историю метеонаблюдений в Москве принадлежит 1918 году, когда минимальный термометр показал минус 5,6 градуса», — заключил он.

Днем ранее жителям Москвы предсказали заморозки до середины мая.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Спасибо, страна сыра и часов!» Медведев заявил о тройной пользе для России от конференции по Украине в Швейцарии

      На популярную российскую актрису подали в суд из-за долгов за квартиру

      Комик из «Что было дальше?» переехал в Лондон

      Украинский дрон-камикадзе атаковал российский регион и взорвался

      Алла Пугачева похвалила финалистку шоу «Голос»

      Латвия начала создавать противотанковые рвы на границе с Россией и Белоруссией

      Путин заявил о важности реалистичного подхода к бюджету страны

      Задержанных в Москве адептов китайской секты связали с властями США

      Россиянин получил 15 лет за поджог военкомата и осквернение флага России

      Люди по всему миру все еще боятся говорить на деликатные темы. Кто исправляет эту ситуацию?

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше