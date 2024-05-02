Москвичам предсказали заморозки до середины мая

Центр «Фобос»: заморозки в Москве могут продлиться до середины мая

Согласно долгосрочным прогнозам, заморозки в столичном регионе могут продлиться до середины мая. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Синоптики отметили, что ничего необычного в таких явлениях для Центральной России нет: в Москве в XXI веке средняя дата последнего заморозка приходится на 30 апреля, а самые поздние заморозки отмечались 15 мая — в 2004 году. В прошлом году заморозки зафиксировали 9 мая. Специалисты отметили, что ближайшие ночи будут сложными для садоводов и огородников, которым следует позаботиться о теплолюбивых растениях и молодых побегах.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал жителям столицы осадки в смешанной фазе и, возможно, легкий снег во вторые длинные майские выходные. Заморозки ожидаются с 8 по 9 мая, а стабильное потепление в Московском регионе придет с 13 по 15 мая.