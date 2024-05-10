Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:24, 10 мая 2024Экономика

Москвичам рассказали о скором возвращении тепла

Глава Гидрометцентра Вильфанд: температура в Москве вернется к норме 15 мая

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

После заморозков и снегопада в Москву вновь придет тепло, температура в столице вернется к норме уже в среду, 15 мая. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит «Интерфакс».

Он уточнил, что возвращение теплой погоды затронет не только жителей Москвы, но и Центральной части России. Этот регион накроет антициклон, в результате чего установятся благоприятные условия с минимальным количеством осадков.

В середине следующей недели воздух в Москве прогреется до 10-15 градусов Цельсия. В четверг температура в южной части Московской области поднимется до 17-18 градусов. К следующим выходным столбики термометров будут находиться стабильно выше 15 градусов, заключил Вильфанд.

Ранее скорое возвращение тепла в столичный регион спрогнозировала специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Согласно ее ожиданиям, майское тепло вернется в середине мая. При этом, насколько активным будет потепление, специалист затруднилась ответить. Однако уже во второй половине месяца, по словам метеоролога, погода компенсирует москвичам «страдания в майские праздники».

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Мишустин назначен премьер-министром России

      Москвичам рассказали о скором возвращении тепла

      Водителя упавшего автобуса в Петербурге задержали в качестве подозреваемого

      Госдума направила Путину документ об утверждении Мишустина премьер-министром

      В Петербурге из утонувшего автобуса достали восемь человек

      Украина и Бельгия начали переговоры о сотрудничестве в сфере безопасности

      Среди задержанных участников беспорядков в Грузии оказался россиянин

      Мишустин назвал поддержку участников СВО основной задачей

      Спасавший пассажиров утонувшего автобуса мужчина рассказал о своем поступке

      Дагестанцев призвали наградить за помощь пассажирам упавшего в Мойку автобуса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше