Москвичам наметили сроки потепления

Синоптик Позднякова: майское тепло вернется в Москву в середине месяца

Майское тепло вернется в Москву только в середине месяца. Такие сроки в своем Telegram-канале наметила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Температура в первую декаду мая этого года оказалась на пять градусов ниже климатической нормы. За последние десять дней июньские значения упали до апрельских, со снегопадом и заморозками.

Похолодание под конец весны случается редко — по данным синоптика, в XXI веке это происходило восемь раз. Но каждый раз холодная погода в столице «гостила» недолго, успокаивает Позднякова. «Раньше ждать всплеска тепла не стоит. Насколько активным он будет, сказать сложно. Потому что бывали годы, когда апрель был теплым, а первые десять дней мая — очень холодными. Также выпадал снег, а потом очень быстро приходило тепло. Буквально в течение одного дня южный циклон приносил осадки и повышение температуры», — пояснила она в разговоре с «Известиями». Во второй половине месяца, по словам метеоролога, погода компенсирует москвичам «страдания в майские праздники».

По прогнозам Поздняковой, 8 и 9 мая в столице пройдут снег и дождь, правда, не такой силы, как было во вторник вечером. Небольшие осадки сохранятся до конца недели, в выходные мокрого снега не ожидается. Предстоящие праздники окажутся холоднее климатической нормы на десять градусов.

Температура начнет постепенно повышаться с 11-12 мая и достигнет плюсовых значений. В ночные часы прогнозируется плюс два — плюс пять градусов, а днем потеплеет до плюс десяти.

Ранее москвичам рассказали, когда в город придет по-настоящему летняя погода. По оценке Поздняковой, жара не наступит в столице раньше чем в июне. Выше плюс 20 градусов до конца мая не ожидается.