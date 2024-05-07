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15:53, 7 мая 2024Экономика

Назван срок прихода летней погоды в Москву

Синоптик Позднякова: по-настоящему летняя погода придет в Москву лишь в июне

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

По-настоящему летнее тепло придет в Москву лишь в июне. Сроки наступления такой погоды назвала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с News.ru.

По словам синоптика, температура воздуха вернется к климатической норме для мая — плюс 20 градусов днем и не ниже 10-12 градусов ночью — лишь во второй половине месяца. «В начале второй декады мая температура и в ночные, и дневные часы будет положительной, что уже хорошо, но останется еще ниже нормы. Будем надеяться, что вторая половина мая будет по-майски теплой, не говоря уже о летних значениях», — заключила специалист.

Ранее 7 мая в Москве и Подмосковье выпал снег, при этом ожидаются новые снегопады. По словам специалистов, в среду и четверг, 8 и 9 мая, температура будет ниже климатической нормы более чем на 10 градусов. Так, в среду, 8 мая, в Московской области местами похолодает до минус одного — минус трех градусов Цельсия. Потепление в столице и в Подмосковье начнется с 10 мая.

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      Полина Кислицына
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