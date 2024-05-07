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13:16, 7 мая 2024Экономика

Москвичам пообещали новые снегопады

«Фобос»: в ближайшие дни Москву ожидают новые снегопады

Фото: АГН «Москва»

В ближайшие дни в Москве ожидаются новые снегопады. Очередные выпадения осадков жителям столицы пообещали специалисты центра «Фобос», пишет агентство РИА Новости.

По словам экспертов, к утру четверга, 9 мая, в городе местами может сформироваться временный снежный покров высотой до трех сантиметров. Он пролежит в Москве до 10 мая включительно, а затем растает. Синоптик Евгений Тишковец рассказал, что Подмосковье в ближайшие двое суток на 90 процентов может оказаться под снежной порошей. Он добавил, что аномальный холод в регионе задержится еще на два-три дня.

Ранее в этот же день в Москве и Московской области выпал снег. Ожидается, что дневная температура во вторник, 7 мая, в столице составит четыре градуса тепла. При этом ожидается ветер скоростью до 14 метров в секунду.

Синоптик Александр Ильин отметил, что в среду и четверг, 8 и 9 мая, температура будет ниже климатической нормы более чем на 10 градусов. Прогнозируется, что в столице и Подмосковье она составит всего плюс два-семь градусов.

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      Полина Кислицына
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