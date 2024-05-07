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07:29, 7 мая 2024Экономика

В Москве выпал снег

В Москве и области выпал первый майский снег

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Москве и Московской области выпал первый майский снег. О необычной погоде в столице рассказал Telegram-канал SHOT.

В сеть попало видео, запечатлевшее осадки. На нем снег лежит тонким слоем на крышах московских зданий. Отмечается, что сейчас температура воздуха на улице в столице составляет два градуса тепла, днем она поднимется до четырех градусов. При этом ожидается ветер скоростью до 14 метров в секунду.

Синоптики предупреждали, что с 6 мая погода в Москве и области будет отставать от климатической нормы на пять-восемь градусов. В течение всей недели жителям столицы стоит ожидать небольшие осадки, включая мокрый снег.

На фоне майских заморозков власти решили вновь включить отопление в Москве. По словам мэра города Сергея Собянина, подача тепла будет продолжаться до тех пор, пока погода не вернется к норме, позволяющей завершить отопительный сезон.

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      Александра Качан
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