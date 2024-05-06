Собянин: в Москве возобновят подачу тепла в дома

На фоне майских заморозков в Москве вновь включат отопление. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений. В этой связи приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты», — объявил градоначальник. По его словам, подача тепла продлится, пока температура не вернется к регламентным значениям, позволяющим завершить отопительный сезон.

По информации cиноптиков, с 6 мая погода в Москве и области будет отставать от климатической нормы на пять-восемь градусов. Во вторник, 7 мая, в Московской области местами похолодает до минус двух — минус четырех градусов. В столице и области выпадет небольшой снег.

Первая декада мая выдастся аномально холодной в европейской части России, Поволжье, Приморье и на Урале. Заморозки в ближайшие дни также ожидаются на Ставрополье, в Астраханской, Волгоградской и пострадавшей от половодья Тюменской области.