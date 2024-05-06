МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье

МЧС: в Подмосковье ожидаются заморозки до минус 4 градусов

Во вторник, 7 мая, в Московской области местами похолодает до минус двух — минус четырех градусов. О непогоде предупреждает пресс-служба подмосковного управления МЧС.

Понижение температуры до минусовых значений прогнозируется в ночные и утренние часы. В экстренных службах напоминают о мерах безопасности при заморозках. Страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями рекомендуется оставаться дома. Пешеходы должны быть внимательными при переходе дороги, а водители — придерживаться скоростного режима и по возможности отказаться от обгонов, перестроений и опережений.

По информации cиноптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, с 6 мая погода в Москве и области будет отставать от климатической нормы на пять-восемь градусов. Во вторник в столице и области выпадет небольшой снег.

Снег на этой неделе также могут увидеть жители Ярославля и Костромы. В Брянскую, Орловскую, Тульскую и Рязанскую области циклон принесет сильные дожди.

Первая декада мая выдастся аномально холодной в европейской части России, Поволжье, Приморье и на Урале. Заморозки в ближайшие дни также ожидаются на Ставрополье, в Астраханской, Волгоградской и пострадавшей от половодья Тюменской области.