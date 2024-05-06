Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:25, 6 мая 2024Экономика

Выпадение снега предрекли трем российским регионам

Синоптик Шувалов: снег может выпасть в Ярославле, Костроме и Подмосковье

Фото: Анна Соловьева / РИА Новости

На этой неделе снег может выпасть в Ярославле, Костроме и Подмосковье. При этом в большей части регионов Центральной России ожидается ненастная погода, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

Некоторые регионы могут разделиться на две части по погоде. Так, в более южных районах Московской области 7 и 8 мая пройдет дождь, а в северных — снег. Причем синоптик не исключает, что снежный покров будет достигать трех-пяти сантиметров.

Температура днем на севере Московской области, в Ярославле и Костроме будет не выше шести-семи градусов Цельсия, ночью столбики термометров опустятся до нуля. Надвигающийся с Запада циклон также принесет осадки в Брянскую, Орловскую, Тульскую и Рязанскую области — в этих регионах ожидаются сильные дожди.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что погода в Москве на текущей неделе будет ниже климатической нормы на пять-восемь градусов.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Россия проведет учения с ядерным оружием. Они станут ответом на угрозы Запада

      Российские ученые-экономисты признали свою бесполезность

      Авиакомпания заплатит 7,2 миллиарда рублей за обман пассажиров

      В США заявили о возможности смены власти на Украине

      Возможность укрепить иммунитет с помощью питания оценили

      Стало известно об отмене заседания Госдумы 8 мая

      Белла Хадид показала интимный момент на фото с возлюбленным

      Бывшая участница КВН назвала причину отказа от работы в Comedy Club

      Выпадение снега предрекли трем российским регионам

      Хоккейный клуб «Трактор» возглавил канадский тренер

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше