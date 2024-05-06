Выпадение снега предрекли трем российским регионам

Синоптик Шувалов: снег может выпасть в Ярославле, Костроме и Подмосковье

На этой неделе снег может выпасть в Ярославле, Костроме и Подмосковье. При этом в большей части регионов Центральной России ожидается ненастная погода, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

Некоторые регионы могут разделиться на две части по погоде. Так, в более южных районах Московской области 7 и 8 мая пройдет дождь, а в северных — снег. Причем синоптик не исключает, что снежный покров будет достигать трех-пяти сантиметров.

Температура днем на севере Московской области, в Ярославле и Костроме будет не выше шести-семи градусов Цельсия, ночью столбики термометров опустятся до нуля. Надвигающийся с Запада циклон также принесет осадки в Брянскую, Орловскую, Тульскую и Рязанскую области — в этих регионах ожидаются сильные дожди.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что погода в Москве на текущей неделе будет ниже климатической нормы на пять-восемь градусов.