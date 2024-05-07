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12:53, 7 мая 2024Экономика

Назван срок окончания мороза в Москве

Синоптик Ильин: в столице начнет теплеть в пятницу

Фото: Александр Щербаков / ТАСС

Влияние арктического циклона, принесшего в столицу майский снег, начнет ослабевать к пятнице, 10 мая. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В пятницу влияние циклона в Москве пойдет на спад и начнется потепление. В этот день ожидаемая температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 8–13 градусов, преимущественно без осадков.

При этом в среду и четверг, 8 и 9 мая, температура будет отставать от нормы более чем на 10 градусов. Ожидается, что в столице и Московской области она составит всего плюс 2–7 градусов.

Во вторник, 7 мая, в Москве и Московской области выпал снег. Из-за майских заморозков власти решили вновь включить отопление в Москве. Мэр города Сергей Собянин заявил, что подача тепла будет продолжаться до тех пор, пока погода не вернется к норме.

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      Мария Черкасова
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