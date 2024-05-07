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14:32, 7 мая 2024Экономика

МЧС предупредило о заморозках под Москвой

МЧС: 8 мая в Подмосковье ожидаются заморозки до минус 3 градусов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В среду, 8 мая, в Московской области местами похолодает до минус одного — минус трех градусов Цельсия. О заморозках жителей столичного региона предупредили в пресс-службе подмосковного управления МЧС.

Понижение температуры до минусовых значений ожидается в ночные и утренние часы. В экстренных службах напомнили о мерах безопасности при заморозках. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и астмой порекомендовали оставаться дома. Автомобилистов призвали снизить скорость, соблюдать правила дорожного движения, а также воздержаться от обгонов, перестроений и опережений.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус назвал районы Москвы и Подмосковья, где в ночь на 6 мая было холоднее всего. Ночной минимум на метеостанции ВДНХ составил плюс 2,7 градуса, в Бутове — минус 0,3 градуса, а в Новой Москве — до минус одного градуса. На территории Московской области самые сильные заморозки были в Черустях, где столбики термометров показали минус один градус.

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      Нина Ташевская
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