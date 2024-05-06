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11:53, 6 мая 2024Экономика

Названы районы Москвы и Подмосковья с самыми сильными заморозками

Синоптик Леус: самые сильные заморозки минувшей ночью были в Новой Москве

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Ночь с 5 на 6 мая в столичном регионе отметилась заморозками. Районы Москвы и Подмосковья, где минувшей ночью было холоднее всего, назвал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, отрицательные температуры фиксировались в большинстве районов региона, кроме самых северных. Ночной минимум на метеостанции ВДНХ составил плюс 2,7 градуса, в Бутове — минус 0,3 градуса, а в Новой Москве — до минус одного градуса. На территории Московской области самые сильные заморозки были в Черустях, где столбики термометров показали минус один градус. Теплее всего было в Талдоме, где минимальная температура составила плюс 2,2 градуса. В заключение Леус предупредил, что высокая вероятность ночных и утренних заморозков сохранится в Московском регионе вплоть до 10 мая.

Ранее в этот же день синоптик Александр Ильин отметил, что на наступившей неделе погода в Москве и области будет отставать от климатической нормы на пять-восемь градусов.

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      Полина Кислицына
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