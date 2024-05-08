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13:39, 8 мая 2024Экономика

Майским снегом накрыло несколько регионов России

Майским снегом засыпало Нижний Новгород, Пермь, Владимир и Санкт-Петербург

В среду, 8 мая, снегом припорошило ряд российских регионов. Обстановкой в разных городах страны делятся подписчики Telegram-канала Shot.

Ночью метель опустилась на Нижний Новгород. Силы снегопада не выдержали деревья и рухнули на припаркованные во дворах автомобили. Под тяжестью налипшего снега обрывались линии электропередач. За несколько часов дороги занесло, а на утро снег превратился в кашу. По словам синоптиков, он может не растаять еще несколько дней.

Снегом накрыло также Пензу, хоть и не равномерно — пока в одних районах воцарилась зима, в других — сияло солнце. Несмотря на просьбы, отопление на время неожиданных заморозков горожанам не включают.

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Снежная крупа засыпает Ярославль, местные дороги покрываются коркой льда. Специалисты центра «Фобос» предупреждают о гололедице в праздники. «Утром в День Победы толщина ледяной корки на дорогах и тротуарах может достигать 1-2 сантиметров. К счастью, просуществует она недолго».

Снегопад идет в Ленинградской, Тульской и Владимирской областях. Также об осадках сообщается в Краснодарском крае, Свердловской и Костромской областях.

В Перми 8 мая столбики термометров чуть поднялись, но уже к вечеру, по прогнозам, регион окажется в тылу циклона, и заметет весь край. Метеорологи ожидают кратковременные «заряды» снега с крупой и порывистым ветром. Снежным выдастся День победы в Саратове, Самаре, Ижевске, Йошкар-Оле и Казани.

Ранее во вторник, 7 мая, по Тульской, Белгородской и Воронежской областям прокатился ураган. Сильными порывами ветра повалило деревья, падали бетонные столбы и обрывались линии передач.

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      Виктория Клабукова
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