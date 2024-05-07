По нескольким регионам России прокатился ураган

В Тульской, Белгородской и Воронежской областях прошел ураган

В нескольких российских регионах прошел ураган. О последствиях разгула стихии сообщают подписчики Telegram-канала «Тула Жесть».

Кадрами разрушенного участка поделился житель тульского села Новокрасивое. Шквальный ветер оставил без крыши два жилых дома, снес беседку и гараж. Также ураган повредил покрытие и выбил окна трех автомобилей.

Непогода накрыла и Воронеж. Сильными порывами ветра повалило деревья. Рухнувшие стволы задели не только припаркованные, но и двигавшиеся по проезжей части машины, пишет «Вести Воронеж». В некоторых районах области случались перебои с электричеством, падали бетонные столбы и обрывались линии передач.

Ураган пронесся также по Белгородской области, вырвав с корнем немало деревьев, побив авто и задев провода уличного освещения. Шторм обрушился и на Липецкую область. Больше всего досталось Усмани, где ветром сорвало крышу здания районного водоканала и унесло конструкции с городских пространств.

В то же время в Москве выпал снег. Погода в столице отстает от климатической нормы на пять-восемь градусов. По оценкам синоптиков, влияние арктического циклона, принесшего в мегаполис зимние осадки, начнет ослабевать к 10 мая.