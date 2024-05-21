Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:46, 21 мая 2024Экономика

Продажи Lada в России достигли годового максимума

«Автостат»: рыночная доля Lada в России в середине мая достигла 34,5 %

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В период с 13 по 19 мая 2024 года доля продаж новых легковых автомобилей Lada на российском рынке достигла уровня в 34,5 процента. Показатель стал максимальным за последние 12 месяцев, сообщает «Автостат» со ссылкой на статистические данные аналитиков АО «ППК».

Уточняется, что ранее больший результат был достигнут на 13-й неделе 2023 года. За тот период доля реализации машин отечественного автоконцерна составила 34,7 процента. При этом рыночная доля Lada превышает отметку в 30 процентов уже шестую неделю подряд — с начала апреля 2024 года.

В середине мая Lada опередила ближайших конкурентов по доле продаж в России более чем в три раза. Так, на втором месте по реализации машин оказался китайский бренд Haval с показателем в 10,6 процентов, а тройку лидеров замкнула еще одна марка из КНР — Chery (9,6 процента). В топ-5 также вошли Changan (7,5 процента) и Geely (7 процентов), резюмировали эксперты.

Ранее в «АвтоВАЗе» сообщили о резком увеличении продаж машин Lada в России на 64,8 процента в годовом выражении. По итогам апреля 2024-го в стране реализовали в общей сложности 45 511 подобных автомобилей. На этом фоне продажи коммерческих и пассажирских автомобилей концерна достигли максимума за последние 12 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль прокомментировал обстрелы спальных районов в приграничье

      Песков ответил на вопрос об участии Путина в церемонии похорон Раиси

      Стас Михайлов объяснил сокращение количества гастролей

      Песков назвал любопытной реакцию США на решение МУС по аресту Нетаньяху

      Жилые дома и машины попали под удар дронов ВСУ в российском регионе

      Ударивший ножом байкера из-за спора о парковке в Москве остался под стражей

      Украина не выразила соболезнований из-за падения вертолета с президентом Ирана

      Названы провоцирующие раннее старение продукты

      Судившегося с ветераном СВО депутата сняли с поста главы комитета Госдумы

      Россиянин удушил 78-летнюю жену из-за бытовой ссоры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше