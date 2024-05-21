Продажи Lada в России достигли годового максимума

«Автостат»: рыночная доля Lada в России в середине мая достигла 34,5 %

В период с 13 по 19 мая 2024 года доля продаж новых легковых автомобилей Lada на российском рынке достигла уровня в 34,5 процента. Показатель стал максимальным за последние 12 месяцев, сообщает «Автостат» со ссылкой на статистические данные аналитиков АО «ППК».

Уточняется, что ранее больший результат был достигнут на 13-й неделе 2023 года. За тот период доля реализации машин отечественного автоконцерна составила 34,7 процента. При этом рыночная доля Lada превышает отметку в 30 процентов уже шестую неделю подряд — с начала апреля 2024 года.

В середине мая Lada опередила ближайших конкурентов по доле продаж в России более чем в три раза. Так, на втором месте по реализации машин оказался китайский бренд Haval с показателем в 10,6 процентов, а тройку лидеров замкнула еще одна марка из КНР — Chery (9,6 процента). В топ-5 также вошли Changan (7,5 процента) и Geely (7 процентов), резюмировали эксперты.

Ранее в «АвтоВАЗе» сообщили о резком увеличении продаж машин Lada в России на 64,8 процента в годовом выражении. По итогам апреля 2024-го в стране реализовали в общей сложности 45 511 подобных автомобилей. На этом фоне продажи коммерческих и пассажирских автомобилей концерна достигли максимума за последние 12 лет.