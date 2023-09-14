Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:47, 15 сентября 2023Путешествия

Женщина стала жертвой изнасилования у религиозной достопримечательности Индии

Patrica: двое мужчин изнасиловали женщину у храма Гатарани в Индии

Фото: patrika.com

Женщина стала жертвой группового изнасилования у популярной туристической достопримечательности Индии — храма Гатарани в штате Чхаттисгарх. Об этом сообщило издание Patrica.

По данным портала, когда пострадавшая направлялась к религиозному месту, ее схватили двое мужчин. Они избили жертву, утащили ее в лес, надругались над ней и украли все наличные деньги.

Более того, злоумышленники сняли все на видео и пригрозили женщине опубликовать непристойный ролик в сети, если она расскажет кому-то о произошедшем. Потерпевшая обратилась в полицию, и подозреваемых задержали по горячим следам.

Ранее другая девушка отправилась в поход к водопаду Дангари в Индии с двумя мужчинами, одного из которых знала. Они изнасиловали туристку и пригрозили расправой, если она расскажет кому-то о случившемся.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Байден усомнился в уважении КНР к России. Есть ли дружба двух стран?

    В Москве Mercedes врезался в машину, перевернулся и попал на видео

    Двое россиян отделались условными сроками за кражу сейфа с миллионом рублей

    В США спрогнозировали действия России в случае отправки ATACMS Украине

    Эмбер Херд нарядилась любимым персонажем Илона Маска для эротических игр с ним

    Назван главный критерий сексуальной совместимости

    Историк моды Александр Васильев составил топ осенних трендов верхней одежды

    Мошенники начали чаще подделывать банковские приложения

    В ЛНР рассказали о самовольном оставлении позиций бойцами ВСУ

    Россияне обстреляли автобусы и скрылись

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости