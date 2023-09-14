Женщина стала жертвой изнасилования у религиозной достопримечательности Индии

Patrica: двое мужчин изнасиловали женщину у храма Гатарани в Индии

Женщина стала жертвой группового изнасилования у популярной туристической достопримечательности Индии — храма Гатарани в штате Чхаттисгарх. Об этом сообщило издание Patrica.

По данным портала, когда пострадавшая направлялась к религиозному месту, ее схватили двое мужчин. Они избили жертву, утащили ее в лес, надругались над ней и украли все наличные деньги.

Более того, злоумышленники сняли все на видео и пригрозили женщине опубликовать непристойный ролик в сети, если она расскажет кому-то о произошедшем. Потерпевшая обратилась в полицию, и подозреваемых задержали по горячим следам.

Ранее другая девушка отправилась в поход к водопаду Дангари в Индии с двумя мужчинами, одного из которых знала. Они изнасиловали туристку и пригрозили расправой, если она расскажет кому-то о случившемся.

