Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:03, 7 сентября 2023Путешествия

Девушка посетила популярное туристическое место в Индии и была изнасилована

Двое мужчин изнасиловали знакомую во время похода до водопада в Индии

Фото: SumanBhaumik / Shutterstock / Fotodom

Двое мужчин изнасиловали знакомую девушку в популярном туристическом месте в Индии. Об этом сообщает Devdiscourse.

Уточняется, что 19-летняя пострадавшая отправилась в поход к водопаду Дангари с двумя мужчинами, с одним из которых была знакома. Добравшись до места, они подвергли ее сексуальному насилию и пригрозили расправиться с ней, если та расскажет полиции о случившемся.

Несмотря на предупреждение, туристка обратилась к правоохранителям. Подозреваемые находятся в бегах.

Ранее мужчина десять раз изнасиловал девочку-подростка на британской заморской территории Гибралтар и попал под суд. Полиция арестовала 25-летнего Педро Луиса Гарсию Вальехо из испанского города Ла-Линеа в Андалусии.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    ВС РФ нанесли массированный удар по частям ВСУ у Работино

    Врач назвал простой способ продлить жизнь россиянам

    «Калашников» завершил первую поставку зимней формы ВКПО 3.0

    В бундестаге выразили сожаление из-за позиции Германии по Украине

    Раскрыты размеры гонораров Басты и Zivert за одно выступление

    В Москве нашли посылку с грибами-паразитами из Индии на миллион рублей

    Появились кадры последствий падения беспилотника в Ростове-на-Дону

    Китайские власти запретят работникам госкомпаний пользоваться iPhone

    Супруга премьера Армении показала фото с Зеленским

    Врач предупредила о вреде экстремального голодания при похудении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости