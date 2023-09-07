Девушка посетила популярное туристическое место в Индии и была изнасилована

Двое мужчин изнасиловали знакомую во время похода до водопада в Индии

Двое мужчин изнасиловали знакомую девушку в популярном туристическом месте в Индии. Об этом сообщает Devdiscourse.

Уточняется, что 19-летняя пострадавшая отправилась в поход к водопаду Дангари с двумя мужчинами, с одним из которых была знакома. Добравшись до места, они подвергли ее сексуальному насилию и пригрозили расправиться с ней, если та расскажет полиции о случившемся.

Несмотря на предупреждение, туристка обратилась к правоохранителям. Подозреваемые находятся в бегах.

Ранее мужчина десять раз изнасиловал девочку-подростка на британской заморской территории Гибралтар и попал под суд. Полиция арестовала 25-летнего Педро Луиса Гарсию Вальехо из испанского города Ла-Линеа в Андалусии.