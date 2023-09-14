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11:19, 14 сентября 2023Бывший СССР

В Казахстане призвали ограничить вещание русскоязычных каналов

Казахский депутат Толыкбай: вещание русскоязычных каналов надо ограничить

Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Казахстан должен ограничить вещание российских телеканалов и взымать с них плату за эфир. С таким предложением выступил депутат от правящей партии «Аманат» Максат Толыкбай, передает «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Надо ограничить вещание российских каналов. У нас немало соотечественников, которые ведут пропаганду соседней страны. Поэтому в некоторых регионах, периодически возникают межнациональные проблемы», — сказал казахский депутат.

Толыкбай обеспокоился тем, что его дети тоже смотрят русскоязычные телеканалы и могут принять российскую пропаганду. «Поэтому за вещание на наших пространствах они должны платить деньги. Необходимо ввести дифференцированное ограничение», — предложил он.

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) Казахстана сообщили об уходе генерального консула России Евгения Боброва после его слов о том, что количество русскоязычных школ в республике сокращается.

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    Алевтина Запольская
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