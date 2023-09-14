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23:46, 14 сентября 2023Мир

США оценили влияние санкций против турецких компаний на вступление Швеции в НАТО

Госдеп США: санкции против компаний Турции не сорвут вступление Швеции в НАТО
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Фото: Joshua Roberts/ Reuters

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер оценил влияние санкций против турецких компаний на вступление Швеции в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон не опасается, что введенные санкции подорвут процесс вступления Швеции в Североатлантический альянс.

«У нас конструктивные теплые отношения с турецким правительством. Они являются нашим важным союзником», — сказал Миллер. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты не уведомили о решении ввести санкции Анкару, которая еще должна одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО. По словам Миллера, Вашингтон продолжает работать с Анкарой по этому вопросу.

Ранее агентство Reuters сообщало, что США планируют ввести санкции против пяти турецких компаний и одного физического лица из-за якобы помощи России в обходе санкций. Отмечалось, что под эти санкции попадают судоходные и торговые компании.

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    Марина Совина
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