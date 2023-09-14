Япония заявила о продлении санкций против России

Глава МИД Японии заявила о продлении санкций против РФ с учетом нацинтересов

Новая глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что страна продолжит санкции против России, но при этом будет исходить из своих национальных интересов. Ее слова приводит РИА Новости.

На своей первой пресс-конференции в новой должности Камикава отметила, что Япония и Россия — страны-соседи. И в отношении таких вопросов, когда необходимо взаимодействие, например, в экономической деятельности, такой как рыболовство, в вопросах безопасности на море, необходимо действовать в соответствии с тем, что в рамках всей внешней политики «является национальными интересами».

Ранее в августе сообщалось, что США, Япония и Южная Корея заявили, что готовы вводить скоординированные санкции против РФ и сокращать зависимость от российских энергоносителей. Также главы государств договорились продолжать оказывать поддержку Украине, вводя «чувствительные санкции» против России.