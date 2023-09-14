В Сочи отметят «День школьника»

В Сочи в выходные дни сентября отметят День школьника

На курорте «Роза Хутор» в Сочи 16, 17, 23 и 24 сентября отметят «День школьника». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу курорта.

В рамках акции ученикам и родителям будут предложены специальные цены на посещение ряда объектов, среди которых «Музей археологии», парк альпак «Пача Мама», а также образовательные программы Детской горной академии. Помимо этого, в рамках акции ученики и родители смогут прокатиться на канатных дорогах, побывать в веревочном «Йети Парке» и этнопарке «Моя Россия» по специальным ценам.

Воспользоваться специальным предложением в выходные дни смогут учащиеся образовательных учреждений Сочи в возрасте от 7 до 17 лет. Купить билеты по акционным тарифам можно при предъявлении купона, который ученики получат в школах.

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