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19:11, 14 сентября 2023Моя страна

В Сочи отметят «День школьника»

В Сочи в выходные дни сентября отметят День школьника

Фото: «Роза Хутор»

На курорте «Роза Хутор» в Сочи 16, 17, 23 и 24 сентября отметят «День школьника». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу курорта.

В рамках акции ученикам и родителям будут предложены специальные цены на посещение ряда объектов, среди которых «Музей археологии», парк альпак «Пача Мама», а также образовательные программы Детской горной академии. Помимо этого, в рамках акции ученики и родители смогут прокатиться на канатных дорогах, побывать в веревочном «Йети Парке» и этнопарке «Моя Россия» по специальным ценам.

Воспользоваться специальным предложением в выходные дни смогут учащиеся образовательных учреждений Сочи в возрасте от 7 до 17 лет. Купить билеты по акционным тарифам можно при предъявлении купона, который ученики получат в школах.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии захотели в 2024 году открыть отель, в котором смогут бесплатно проживать преподаватели и иногородние студенты ИТ-академии. Новый объект будет функционировать как и обычный отель.

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    Алиса Удовик
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