В Ингушетии появится бесплатный отель для иногородних студентов

В Ингушетии в 2024 году откроют отель для иногородних студентов и преподавателей

В Ингушетии захотели в 2024 году открыть отель, в котором смогут бесплатно проживать преподаватели и иногородние студенты ИТ-академии. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики «Интерфакс», новый объект будет функционировать как и обычный отель.

Пятиэтажное здание трехзвездочного отеля будет представлять собой объект инфраструктуры Академии цифрового развития. «При этом он также будет работать и как обычный отель для всех желающих», — добавили в пресс-релизе.

Рассказывая об инициативе, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов указал, что она крайне важна для республики: по его словам, проект позволит Ингушетии сплотиться с соседними республиками и объединить молодежь.

«Независимо от цвета кожи, национальности, религии — все будут здесь вместе обучаться, проводить время, развиваться», — заявил он, подчеркнув, что проект дает республике много возможностей для развития.

Ранее сообщалось, что строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе будет возобновлено весной 2024 года.