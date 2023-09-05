Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:38, 5 сентября 2023Моя страна

В Ингушетии появится бесплатный отель для иногородних студентов

В Ингушетии в 2024 году откроют отель для иногородних студентов и преподавателей

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Ингушетии захотели в 2024 году открыть отель, в котором смогут бесплатно проживать преподаватели и иногородние студенты ИТ-академии. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики «Интерфакс», новый объект будет функционировать как и обычный отель.

Пятиэтажное здание трехзвездочного отеля будет представлять собой объект инфраструктуры Академии цифрового развития. «При этом он также будет работать и как обычный отель для всех желающих», — добавили в пресс-релизе.

Рассказывая об инициативе, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов указал, что она крайне важна для республики: по его словам, проект позволит Ингушетии сплотиться с соседними республиками и объединить молодежь.

«Независимо от цвета кожи, национальности, религии — все будут здесь вместе обучаться, проводить время, развиваться», — заявил он, подчеркнув, что проект дает республике много возможностей для развития.

Ранее сообщалось, что строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе будет возобновлено весной 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал противников России на Украине

    В Крыму прошел фестиваль с российскими блогерами и звездами

    Госслужащих одной страны переведут на четырехдневную рабочую неделю

    Названы позволяющие вернуть молодость без пластических операций процедуры

    Партия Зеленского разработала законопроект о мобилизации депутатов

    Мясников перечислил признаки проблем с сердцем

    Женщина перегрызла трос в магазине ради кражи нового iPhone и попала на видео

    Засыпанная перцем трасса в России попала на видео

    Чиновников предложили пересадить на китайские автомобили

    Под Москвой двухлетний мальчик отравился купоросом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости