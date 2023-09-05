Строительство мечети в Башкирии «Ар-Рахим» возобновят в 2024 году

«Башинформ»: строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе возобновят весной 2024 года

Строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе будет возобновлено весной 2024 года. Об этом пишет агентство «Башинформ».

Рабочее совещание по строительству объекта в понедельник, 4 сентября, провел глава Башкирии Радий Хабиров. В свою очередь, председатель Духовного управления мусульман республики Айнур Биргалин заявил, что к середине месяца будет готов отчет об экспертизе состояния мечети. После этого будет разработана скорректированная проектно-сметная документация.

Более того, отмечается, что Хабиров поручил закрыть тепловой контур сооружения, чтобы внутри него сохранялось тепло.

Ранее в августе стало известно, что в Краснодаре расширят и обследуют Большой Солнечный остров. Об этом сообщил главный архитектор города Илья Чикаев.