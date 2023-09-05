Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:19, 5 сентября 2023Моя страна

Строительство мечети в Башкирии «Ар-Рахим» возобновят в 2024 году

«Башинформ»: строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе возобновят весной 2024 года

Фото: Malik Shibly / Unsplash

Строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе будет возобновлено весной 2024 года. Об этом пишет агентство «Башинформ».

Рабочее совещание по строительству объекта в понедельник, 4 сентября, провел глава Башкирии Радий Хабиров. В свою очередь, председатель Духовного управления мусульман республики Айнур Биргалин заявил, что к середине месяца будет готов отчет об экспертизе состояния мечети. После этого будет разработана скорректированная проектно-сметная документация.

Более того, отмечается, что Хабиров поручил закрыть тепловой контур сооружения, чтобы внутри него сохранялось тепло.

Ранее в августе стало известно, что в Краснодаре расширят и обследуют Большой Солнечный остров. Об этом сообщил главный архитектор города Илья Чикаев.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал противников России на Украине

    В Крыму прошел фестиваль с российскими блогерами и звездами

    Госслужащих одной страны переведут на четырехдневную рабочую неделю

    Названы позволяющие вернуть молодость без пластических операций процедуры

    Партия Зеленского разработала законопроект о мобилизации депутатов

    Мясников перечислил признаки проблем с сердцем

    Женщина перегрызла трос в магазине ради кражи нового iPhone и попала на видео

    Засыпанная перцем трасса в России попала на видео

    Чиновников предложили пересадить на китайские автомобили

    Под Москвой двухлетний мальчик отравился купоросом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости