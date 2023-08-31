Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:50, 31 августа 2023Моя страна

В Краснодаре расширят Большой Солнечный остров

Архитектор Чикаев: Большой Солнечный остров в Краснодаре расширят и обследуют

Кадр: КРЫМЧАНИН / YouTube

В Краснодаре расширят и обследуют Большой Солнечный остров. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» сообщил главный архитектор города Илья Чикаев.

Специалист напомнил, что это особо охраняемая природная территория. «Уже заказано экологическое обследование острова, идет работа по демонтажу незаконных сооружений», — добавил он.

По словам Чикаева, на острове будут спилены аварийные деревья и высажены новые. «Кафе и ресторанов там не будет, — подчеркнул он. — Всю территорию острова приведем в порядок, и это будет зеленая, благоустроенная зона для прогулок».

Ранее стало известно, что в столице Татарстана в День республики и города в среду, 30 августа, открыли парк «Светлая долина». Отмечается, что в новом парке обустроили спортивную зону, площадку для детей и отдыха с арт-объектами, а также барбекю-зону и площадку для выгула собак.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России прокомментировал публикацию Китаем карт с частью территории России

    Россиянина заподозрили в реабилитации нацизма в интернете

    В России чиновница «пробила» данные недовольного жителя через популярный сервис

    Подруга показала фото Кэмерон Диас без макияжа в честь ее 51-летия

    В России увидели риски роста цен на один вид жилья

    Биржевая цена на российскую нефть резко выросла

    Курение мальчиков в подростковом возрасте повредило гены будущих детей

    Медведев заявил о возможности появления искусственных вирусов

    В Сочи пьяного московского туриста вынесло в море на надувной лодке

    За наследство Короля кокаина началась война. Кому достанутся бесценные мотоциклы, самолет и оружие Пабло Эскобара?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости