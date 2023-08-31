В Краснодаре расширят Большой Солнечный остров

Архитектор Чикаев: Большой Солнечный остров в Краснодаре расширят и обследуют

В Краснодаре расширят и обследуют Большой Солнечный остров. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» сообщил главный архитектор города Илья Чикаев.

Специалист напомнил, что это особо охраняемая природная территория. «Уже заказано экологическое обследование острова, идет работа по демонтажу незаконных сооружений», — добавил он.

По словам Чикаева, на острове будут спилены аварийные деревья и высажены новые. «Кафе и ресторанов там не будет, — подчеркнул он. — Всю территорию острова приведем в порядок, и это будет зеленая, благоустроенная зона для прогулок».

Ранее стало известно, что в столице Татарстана в День республики и города в среду, 30 августа, открыли парк «Светлая долина». Отмечается, что в новом парке обустроили спортивную зону, площадку для детей и отдыха с арт-объектами, а также барбекю-зону и площадку для выгула собак.