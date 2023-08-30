В Татарстане в День республики открыли новый парк

В Казани в День города открыли парк «Светлая долина»

В столице Татарстана в День республики и города в среду, 30 августа, открыли парк «Светлая долина». Об этом пишет «Вечерняя Казань».

Отмечается, что в новом парке обустроили спортивную зону, площадку для детей и отдыха с арт-объектами, а также барбекю-зону и площадку для выгула собак.

По данным издания, новое общественное пространство площадью 16,3 гектара расположилось вдоль правого берега реки Нокса и возле жилого комплекса «Светлая долина». Парк осмотрели глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

В свою очередь, глава Советского района города Роман Фатхутдинов рассказал, для строительства парка вдоль Ноксы за два года убрали почти три тысячи тонн мусора.

Ранее сообщалось, что в Казани 15 сентября пройдет всероссийский фестиваль-форум молодой режиссуры «Артмиграция». Мероприятие будет длиться до 24 сентября.

