В Сенате США призвали Байдена отказаться от участия в президентских выборах

Сенатор Ромни призвал Байдена отказаться от участия в выборах в 2024 года

Американский сенатор от республиканской партии Митт Ромни призвал президента США Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает Fox News.

Он напомнил, что действующий глава государства, выдвигая свою кандидатуру в прошлый раз, позиционировал себя как переходную фигуру к следующему поколению. «Что ж, пора переходить», — отметил Ромни.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что его преемник Джо Байден не доживет до следующих выборов президента, намеченных на 2024 год. По мнению 77-летнего экс-лидера, 80-летний действующий глава Белого дома «слабее разумом, чем физически».

В начале февраля текущего года Байден заявил, что планирует участвовать в выборах на пост главы государства в 2024 году. Глава Белого дома отметил, что слышал слова людей о том, что возраст перестал быть проблемой для этой цели. При этом американский лидер подчеркнул, что у него нет точного решения, в отличие от намерения.