В Кремле ответили на вопрос о присутствии Путина на инаугурации Собянина

Песков: Кремль сообщит, будет ли Путин присутствовать на инаугурации Собянина

Кремль сообщит, когда станет известно о том, будет ли президент России Владимир Путин присутствовать на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Мы все сообщим», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, придет ли глава государства на инаугурацию.

Собянин победил на выборах мэра Москвы, которые проходили с 8 по 10 сентября. По итогам 100 процентов обработки голосов Сергей Собянин набрал 76,39 процента, за него проголосовали 2 499 114 москвичей. На втором месте по итогам выборов — депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (8,11 процента), на третьем— вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с 5,61 процента голосов.