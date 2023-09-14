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14:16, 14 сентября 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о присутствии Путина на инаугурации Собянина

Песков: Кремль сообщит, будет ли Путин присутствовать на инаугурации Собянина

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Кремль сообщит, когда станет известно о том, будет ли президент России Владимир Путин присутствовать на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Мы все сообщим», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, придет ли глава государства на инаугурацию.

Собянин победил на выборах мэра Москвы, которые проходили с 8 по 10 сентября. По итогам 100 процентов обработки голосов Сергей Собянин набрал 76,39 процента, за него проголосовали 2 499 114 москвичей. На втором месте по итогам выборов — депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (8,11 процента), на третьем— вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с 5,61 процента голосов.

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    Анастасия Шейкина
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