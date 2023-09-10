Собянин лидирует на выборах мэра Москвы. Как прошло голосование в столице?

Замглавы ЦИК Булаев поздравил Собянина с переизбранием на пост мэра Москвы

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин лидирует на выборах главы столицы, которые завершились в единый день голосования 10 сентября. О его победе уже заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев, который поздравил политика.

Учитывая, что голосов с классических участков гораздо меньше, победитель однозначно уже известен, от нас всех здесь присутствующих в зале поздравления Сергею Семеновичу [Собянину] со столь убедительной победой Николай Булаев заместитель председателя ЦИК России

Говоря об итогах дистанционного электронного голосования (ДЭГ), он пояснил, что там Собянин набрал более двух миллионов голосов.

За пост мэра Москвы кроме него боролись парламентарий из Государственной Думы Дмитрий Гусев (партия «Справедливая Россия — За правду»), вице-спикеры нижней палаты парламента Владислав Даванков («Новые люди») и Борис Чернышев (ЛДПР), а также депутат Московской городской думы Леонид Зюганов (КПРФ).

Второе место по результатам ДЭГ у Леонида Зюганова. Окончательные результаты всех выборов будут обнародованы после полного подсчета голосов.

Собянин поблагодарил москвичей за поддержку

Сергей Собянин отметил, что активность, которую москвичи проявили во время голосования в 2023 году, — самая большая.

«Спасибо им за эту гражданскую позицию», — заявил он в штабе общественной поддержки.

Кроме этого он указал, что сейчас вся страна проходит через серьезные вызовы и испытания. «Поэтому и победители, и проигравшие, все, кто участвовали в выборах, должны собраться, как единая команда. Когда мы едины — мы непобедимы», — подчеркнул политик.

Собянин руководит Москвой с 2010 года

Сергей Собянин занимает пост мэра Москвы с 2010 года. На этом посту он сменил Юрия Лужкова, отправленного в отставку в связи с утратой доверия тогдашнего президента Дмитрия Медведева. В 2013-м и 2018 годах Собянин переизбирался прямым голосованием.

При Собянине в столице начался ряд крупных городских проектов. Например, в августе 2017 года московские власти объявили о начале программы реновации жилья, которая, согласно плану, должна действовать 15 лет. Она подразумевает снос более ветхих зданий жилого фонда и расселение живущих в них москвичей. На месте снесенных домов возводятся новые. В июле 2023 года Собянин подвел промежуточный итог программы: в ней уже приняли участие более 127 тысяч москвичей, частично или полностью расселены 795 старых жилых домов.

Кроме того, Собянин запустил в столице кольцевую ветку наземного метро Московское центральное кольцо и открыл ряд станций подземки.