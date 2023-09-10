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21:16, 10 сентября 2023Россия

Собянин поблагодарил жителей Москвы за поддержку

Мэр Собянин поблагодарил москвичей за поддержку и активность на выборах

Мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах мэра и отметил, что активность, которую они проявили во время голосования в 2023 году — самая большая. Его слова приводит РИА Новости.

«Спасибо им за эту гражданскую позицию», — заявил он в штабе общественной поддержки.

Мэр столицы также поблагодарил тех, кто находится в воскресенье в штабе: его членов, активистов и доверенных лиц. «Со многими из вас мы прошли огромный путь, испытания, победы. Некоторые пришли в нашу команду недавно, но, я надеюсь, они не пожалели об этом и, если москвичи нам доверятся, впереди нас ждет большая, трудная, но интересная работа. Спасибо всем», — добавил он.

Кроме этого он указал, что сейчас вся страна проходит через серьезные вызовы и испытания. «Поэтому и победители, и проигравшие, все, кто участвовали в выборах, должны собраться, как единая команда. Когда мы едины — мы непобедимы», — подчеркнул он.

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    Екатерина Подвигина
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