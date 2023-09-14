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06:17, 14 сентября 2023Бывший СССР

Зеленского предупредили о грядущей революции

Соскин: зимой на Украине может начаться революция против Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Зимой на Украине может начаться революция против президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, украинцы начнут протестовать, когда останутся без электричества, водоснабжения и отопления. «Когда не будет работать канализация, когда это все замерзнет, когда будут блэкауты разные региональные, не дай бог центральный блэкаут по всей стране тогда, конечно, народ начнет», — отметил Соскин.

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    Марина Совина
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