Зеленского предупредили о грядущей революции

Соскин: зимой на Украине может начаться революция против Зеленского

Зимой на Украине может начаться революция против президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, украинцы начнут протестовать, когда останутся без электричества, водоснабжения и отопления. «Когда не будет работать канализация, когда это все замерзнет, когда будут блэкауты разные региональные, не дай бог центральный блэкаут по всей стране тогда, конечно, народ начнет», — отметил Соскин.