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05:03, 14 сентября 2023Забота о себе

Интимная операция обернулась страданиями для россиянки

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Москвичка пожаловалась, что обращение в гинекологическую клинику в Махачкале для интимной операции обернулось для нее страданиями. Ее историю опубликовало издание «Вечерняя Москва».

Девушка рассказала, что долгое время страдала из-за особенностей интимной зоны и в 2022 году нашла подходящую ей клинику. Гинеколог предложила не только вылечить, но сделать и косметическую пластику интимной зоны. Операция, за которую пациентка заплатила 220 тысяч рублей, прошла 5 июля.

Пациентка оказалась недовольна с самого начала: готовившая операцию медсестра кричала на нее, двери в операционную были открыты, а на операции присутствовал анестезиолог-мужчина. «Когда я проснулась, я увидела, что у меня ноги все в синяках. Внезапно выяснилось, что для косметической операции будут брать жир с колен, и у меня там образовались заметные провалы», — говорит девушка.

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Чтобы восстановиться после операции и вернуть прежний вид ногам, девушке пришлось набирать вес, а после худеть. В процессе восстановления женщине нельзя было ходить, она не могла работать. А изначальную медицинскую проблему, по ее словам, операция только усугубила. В махачкалинской клинике отказались признавать ошибки, а в московской после обследования ей рассказали, что проводившие манипуляцию хирурги выполнили работу лишь наполовину.

После переговоров махачкалинская клиника согласилась вернуть деньги за операцию, но отказалась возмещать моральный ущерб. Сейчас девушка наняла адвоката и подала иск на возмещение не только затрат на операцию, но также компенсацию за последующее лечение и нанесенный моральный вред. Свидетелями в суде выступят другие пострадавшие после манипуляций в клинике.

Также продолжительное лечение и проблемы со здоровьем сказались на психике моей подзащитной. Для доказательства вреда мы будем делать независимую экспертизу, после чего будем требовать в суде крупного возмещения морального ущерба, не менее трех миллионов рублей, а также возмещения расходов

Максим Калиновадвокат

Ранее американский актер, экс-губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер рассказал о восстановлении после операции на открытом сердце, которая пошла не по плану. 76-летний артист впервые поделился подробностями хирургического вмешательства, перенесенного за несколько месяцев до съемок шестого «Терминатора» (2019).

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