Шварценеггер рассказал о восстановлении после пошедшей не по плану операции

Актер Арнольд Шварценеггер рассказал, что с трудом ходил из-за врачебной ошибки

Американский актер, экс-губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер рассказал о восстановлении после операции на открытом сердце, которая пошла не по плану. Его интервью опубликовал проект The Pump.

76-летний артист впервые поделился подробностями хирургического вмешательства, перенесенного за несколько месяцев до съемок шестого «Терминатора» (2019). Это была третья для актера операция на сердце. «Когда я очнулся, меня внезапно окружили врачи и сказали: "Простите, но все прошло не так, как планировалось"», — вспоминает он.

Из-за врачебной ошибки у Шварценеггера началось внутреннее кровотечение, и операция, которая должна была быть неинвазивной, стала полостной. Ситуацию, сложившуюся в операционной, Шварценеггер назвал катастрофической. После операции он с трудом ходил: сил хватало на десять шагов от кровати и назад. Каждый день Шварценеггера навещали друзья, которых он попросил мотивировать его вставать и двигаться.

По словам актера, его целью было выжить и прийти в форму к съемкам. «Я ковылял по коридорам как идиот, но продолжал прилагать усилия, потому что врачи сказали: нужно тренировать легкие, иначе пневмония и печальный конец. Мне нужно было быть в форме, двигаться, бегать, поднимать вещи, сниматься в драках. И я смог, потому что сохранял позитивный настрой, точно знал, что делать, и получал поддержку», — заключил он.

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