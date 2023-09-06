Звезда «Игры престолов» Лина Хиди рассказала о серьезной травме ноги

Актриса Лина Хиди заявила, что проведет шесть недель в гипсе из-за травмы ноги

Британская актриса, звезда сериала «Игра престолов» Лина Хиди рассказала, что в ближайшее время не сможет нормально передвигаться из-за серьезной травмы ноги. Об этом сообщает Daily Mail.

49-летняя исполнительница роли Серсеи Ланнистер заявила, что серьезно травмировала ногу и следующие шесть недель проведет в гипсе и на костылях. Обстоятельства, при которых произошел несчастный случай, Хиди раскрывать не стала, но пожаловалась, что теперь может носить только одну сандалию из пары Birkenstock.

В комментариях под ее постом в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) актрису поддержали поклонники и коллеги, в том числе партнерша по «Игре престолов» Натали Эммануэль, сыгравшая рабыню Миссандею. «О нет! Желаю тебе скорейшего выздоровления!» — написала она под публикацией Хиди.

Ранее сообщалось, что в октябре 2022 года Хиди тайно вышла замуж. Избранником артистки, исполнившей роль Серсеи Ланнистер в проекте HBO, стал 47-летний американский актер, звезда «Озарка» Марк Менчака.