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10:26, 6 сентября 2023Забота о себе

Звезда «Игры престолов» Лина Хиди рассказала о серьезной травме ноги

Актриса Лина Хиди заявила, что проведет шесть недель в гипсе из-за травмы ноги

Фото: @iamlenaheadey

Британская актриса, звезда сериала «Игра престолов» Лина Хиди рассказала, что в ближайшее время не сможет нормально передвигаться из-за серьезной травмы ноги. Об этом сообщает Daily Mail.

49-летняя исполнительница роли Серсеи Ланнистер заявила, что серьезно травмировала ногу и следующие шесть недель проведет в гипсе и на костылях. Обстоятельства, при которых произошел несчастный случай, Хиди раскрывать не стала, но пожаловалась, что теперь может носить только одну сандалию из пары Birkenstock.

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В комментариях под ее постом в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) актрису поддержали поклонники и коллеги, в том числе партнерша по «Игре престолов» Натали Эммануэль, сыгравшая рабыню Миссандею. «О нет! Желаю тебе скорейшего выздоровления!» — написала она под публикацией Хиди.

Ранее сообщалось, что в октябре 2022 года Хиди тайно вышла замуж. Избранником артистки, исполнившей роль Серсеи Ланнистер в проекте HBO, стал 47-летний американский актер, звезда «Озарка» Марк Менчака.

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    Наталья Обрядина
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