В Госдуме назвали возможным ручное регулирование цен на топливо

Депутат Кирьянов назвал возможным ручное регулирование цен на топливо

При необходимости государство может применить ручное регулирование цен на топливо в России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«У нас есть достаточно большой опыт регулирования цен на топливо, который касается отдельных категорий. Вполне возможно, что до этого не дойдет, но ситуация находится на контроле. Мы как законодатели внимательно относимся к таким моментам и готовы поддерживать варианты помощи тем отраслям, которые будут в ней нуждаться», — сообщил он.

Например, для военно-промышленного комплекса, по мнению Кирьянова, этот вопрос очень актуален.

«Да и для других отраслей, которые сегодня не должны снижать темпы своей работы из-за нестабильности цен на топливо», — заключил депутат.

Ранее цены на дизельное топливо и бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновили очередные максимумы.

Стоимость бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России к 11:50 по московскому времени достигла отметки 76 292 рубля за тонну. Стоимость бензина Аи-92 также обновила очередной максимум, подобравшись к отметке 69 642 рубля.

