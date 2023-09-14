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15:32, 14 сентября 2023Экономика

В Госдуме назвали возможным ручное регулирование цен на топливо

Депутат Кирьянов назвал возможным ручное регулирование цен на топливо

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

При необходимости государство может применить ручное регулирование цен на топливо в России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«У нас есть достаточно большой опыт регулирования цен на топливо, который касается отдельных категорий. Вполне возможно, что до этого не дойдет, но ситуация находится на контроле. Мы как законодатели внимательно относимся к таким моментам и готовы поддерживать варианты помощи тем отраслям, которые будут в ней нуждаться», — сообщил он.

Например, для военно-промышленного комплекса, по мнению Кирьянова, этот вопрос очень актуален.

«Да и для других отраслей, которые сегодня не должны снижать темпы своей работы из-за нестабильности цен на топливо», — заключил депутат.

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