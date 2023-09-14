Швеция провела тренинг для ВСУ по управлению истребителями

Глава МО Швеции: украинским летчикам провели тренинг по управлению JAS Gripen

Швеция провела ознакомительный тренинг по управлению истребителями JAS Gripen для летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на главу Минобороны Швеции Поля Йонсона.

«Вводная подготовка завершена, и, согласно докладу, полученному мной от Сил обороны, она прошла успешно», — сказал министр обороны.

Отмечается, что подготовка включала в себя полеты с инструктором, самостоятельный полет на тренажере, а также инструктаж наземного персонала.

Ранее правительство Швеции захотело направить Украине истребители Gripen. При этом правительство хочет понять, как передача самолетов может повлиять на обороноспособность скандинавской страны.

