Российского подростка арестовали за планы поджечь военкомат

Во Владивостоке арестовали подростка, планировавшего поджечь военкомат

Во Владивостоке суд арестовал подростка, планировавшего поджечь военкомат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Советского районного суда города.

Школьник будет находиться под стражей до 9 ноября 2023 года.

По данным ведомства, мальчик негативно относился к специальной военной операции и испытывал неприязнь к власти. Поэтому он прошел в интернете обучение для осуществления диверсии и планировал поджечь военный комиссариат Приморского края.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.

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