Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:21, 14 сентября 2023Мир

Во Франции высмеяли выступление главы Еврокомиссии

Филиппо: еврокомиссар вязала носки во время утомительной речи фон дер Ляйен

Фото: РИА Новости

Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что еврокомиссар Ильва Йоханссон вязала во время выступления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом он написал в социальной сети X (бывшая Twitter).

Свой пост Филиппо сопроводил роликом, на котором видно, как во время выступления фон дер Ляйен Йоханссон вяжет, предположительно, носки. «Речь Урсулы фон дер Ляйен этим утром о положении дел в Союзе была столь утомительна, что одна из ее комиссаров предпочла вязать, пока она говорила! И эти высокооплачиваемые люди решают наши судьбы! Невероятно», — выразил возмущение политик.

В рамках ежегодной речи о «Состоянии Евросоюза», с которой она выступает в Европейском парламенте в Страсбурге, Урсула фон дер Ляйен анонсировала начало подготовки ЕК к расширению Европейского союза (ЕС). Она также подчеркнула, что объединение готово корректировать свои договоры и конвенции для новых участников объединения, а также добавила, что скоро начнется работа по анализу документов и институтов, которые требуют адаптации.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Польша категорически отвергла принятие Украины в НАТО

    В Китае высказались о роли России в новой мировой модели

    Стало известно о взрывах в Днепропетровске

    Во Франции высмеяли выступление главы Еврокомиссии

    Собчак поделилась подробностями отказа пластического хирурга оперировать ее

    Жена Бибера снялась в нижнем белье в рекламе Victoria's Secret

    ВСУ третий раз за ночь безуспешно попытались атаковать Брянскую область

    Венгрия обвинила Украину в высокой инфляции в стране

    На Украине предупредили о риске гражданской войны

    В Госдуме допустили пересмотр официальной позиции по WhatsApp

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости