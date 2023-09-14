Во Франции высмеяли выступление главы Еврокомиссии

Филиппо: еврокомиссар вязала носки во время утомительной речи фон дер Ляйен

Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что еврокомиссар Ильва Йоханссон вязала во время выступления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом он написал в социальной сети X (бывшая Twitter).

Свой пост Филиппо сопроводил роликом, на котором видно, как во время выступления фон дер Ляйен Йоханссон вяжет, предположительно, носки. «Речь Урсулы фон дер Ляйен этим утром о положении дел в Союзе была столь утомительна, что одна из ее комиссаров предпочла вязать, пока она говорила! И эти высокооплачиваемые люди решают наши судьбы! Невероятно», — выразил возмущение политик.

В рамках ежегодной речи о «Состоянии Евросоюза», с которой она выступает в Европейском парламенте в Страсбурге, Урсула фон дер Ляйен анонсировала начало подготовки ЕК к расширению Европейского союза (ЕС). Она также подчеркнула, что объединение готово корректировать свои договоры и конвенции для новых участников объединения, а также добавила, что скоро начнется работа по анализу документов и институтов, которые требуют адаптации.