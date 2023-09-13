Глава Еврокомиссии заявила о начале подготовки к расширению ЕС

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о начале подготовки к расширению ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала начало подготовки ЕК к расширению Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

«Нам нужно подумать о том, как наши институты будут работать, включая Европарламент и Еврокомиссию. Нам нужно понимать, как мы обеспечим обязательства в сфере безопасности в мире, где сдерживание имеет большее значение, чем когда-либо. Мы должны ответить на эти вопросы сегодня, если мы хотим быть готовы к завтрашнему дню», — сказала политик.

Фон дер Ляйен сделала такое заявление в рамках ежегодной речи о «Состоянии Евросоюза» с которой она выступает в Европейском парламенте в Страсбурге. Она также подчеркнула, что объединение готово корректировать свои договоры и конвенции для новых участников объединения, а также добавила, что скоро начнется работа по анализу документов и институтов, которые требуют адаптации.

Ранее МИД Франции призвал ЕС расширяться, чтобы не допустить роста влияния РФ в Европе. С таким призывом выступила госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун.

По ее словам, Брюссель должен бороться со стремлением Москвы ослабить Евросоюз. Кроме того, Россия якобы лоббирует другие страны не вступать в блок, поэтому ЕС должен послать четкий сигнал таким странам, отметила Бун.