Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:09, 13 сентября 2023Мир

Глава Еврокомиссии заявила о начале подготовки к расширению ЕС

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о начале подготовки к расширению ЕС

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала начало подготовки ЕК к расширению Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

«Нам нужно подумать о том, как наши институты будут работать, включая Европарламент и Еврокомиссию. Нам нужно понимать, как мы обеспечим обязательства в сфере безопасности в мире, где сдерживание имеет большее значение, чем когда-либо. Мы должны ответить на эти вопросы сегодня, если мы хотим быть готовы к завтрашнему дню», — сказала политик.

Фон дер Ляйен сделала такое заявление в рамках ежегодной речи о «Состоянии Евросоюза» с которой она выступает в Европейском парламенте в Страсбурге. Она также подчеркнула, что объединение готово корректировать свои договоры и конвенции для новых участников объединения, а также добавила, что скоро начнется работа по анализу документов и институтов, которые требуют адаптации.

Ранее МИД Франции призвал ЕС расширяться, чтобы не допустить роста влияния РФ в Европе. С таким призывом выступила госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун.

По ее словам, Брюссель должен бороться со стремлением Москвы ослабить Евросоюз. Кроме того, Россия якобы лоббирует другие страны не вступать в блок, поэтому ЕС должен послать четкий сигнал таким странам, отметила Бун.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл дальнейший маршрут Ким Чен Ына

    Дачникам назвали способ избавиться от мхов и лишайников

    Некоторых людей предостерегли от занятий йогой

    Костомаров обратился к болельщикам

    Илон Маск упал на пол от смеха от одного запрещенного в Twitter слова

    Шойгу назвал единственный вариант развития событий на Украине

    В Европе начали расследование из-за дешевых китайских электромобилей

    Крупнейшей экономике Европы предрекли спад

    Шойгу рассказал об обстановке в зоне проведения спецоперации

    Обнаружено загадочное замедление роста космологических структур

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости