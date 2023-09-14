В российском регионе трансгендерам запретили усыновлять детей

В Татарстане трансгендерам запретили усыновлять детей

Власти Татарстана приняли решение запретить трансгендерам усыновлять детей. Соответствующие поправки в Семейный кодекс были приняты в четверг, 14 сентября. Об этом сообщается на сайте республиканского Госсовета.

Документ был разработан депутатами Светланой Захаровой, Светланой Востриковой, Еленой Кузьмичевой, Андреем Фомичевым, Рустемом Хасановым, Шакиром Ягудиным с целью привести отдельные положения Семейного кодекса российского региона в соответствие с федеральным законодательством.

В частности, нововведения предполагают дополнение кодекса положением, согласно которому изменение пола одного из супругом может быть основанием для прекращения брака.