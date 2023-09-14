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22:38, 14 сентября 2023Мир

В США назвали обвинения в адрес сына Байдена «дымовой завесой»

Кандидат в президенты США счел обвинения в адрес сына Байдена «дымовой завесой»
Хантер Байден

Хантер Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами назвал обвинения против сына действующего американского лидера Хантера Байдена «дымовой завесой». Об этом он написал в своей социальной сети X (бывший Twitter).

Политик потребовал расследовать «продажу внешней политики» семьей главы Соединенных Штатов. «Это фиговый листок, призванный отвлечь от реальной проблемы: продажа семьей Байдена внешней политики США ради своей финансовой выгоды», — написал он.

Рамасвами также отметил, что политиков нужно удерживать от использования страны в личных целях.

Ранее прокуроры и агенты Федерального бюро расследований США, участвующие в расследовании дела Хантера Байдена, стали объектами угроз и преследований со стороны американской общественности, представители которой считают, что они недостаточно жестко относились к сыну президента США.

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    Марина Совина
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